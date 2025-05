Infortunio Lautaro: recupero lampo per il Barcellona possibile. Ecco le tappe del rientro

Sa di clamoroso quanto emerso dalla Gazzetto dello Sport in merito all’infortunio di Lautaro Martinez. Il calciatore argentino, uscito dolorante nella semifinale di andata di Champions League contro il Barcellona, potrebbe riuscire a rientrare in tempo per la gara di ritorno in programma martedì.

Secondo la rosea, infatti, l’esito degli esami che parlava di elongazione è gestibile dai 5 ai 7 giorni, ma seppur i giorni ancora disponibili sono 4, lo staff dell’Inter ci ha abituati a recuperi lampo e potrebbe ripetersi anche con l’argentino.

I momenti chiave saranno le giornate di domani e in quella di lunedì. In quella di domani potrebbe arrivare un passo avanti sostanziale nel recupero; mentre alla vigilia del match di ritorno di Champions, se Lautaro dovesse essere inserito in gruppo, allora sparirebbero i dubbi, con la possibilità anche solo di portarlo in panchina per il match decisivo contro il Barcellona.