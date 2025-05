Inter, infortunio Lautaro Martinez: comunicato l’esito degli esami. Ecco quali sono le sue condizioni

Arrivano novità riguardo le condizioni di Lautaro Martinez. Tramite i propri portali ufficiali l’Inter ha diramato questa mattina un comunicato sulle condizioni dell’attaccante di Simone Inzaghi.

Come riportiamo di seguito, in forma integrale, vediamo nel dettaglio cosa dice la nota che arriva alla vigilia della gara di Serie A contro il Verona (in programma domani sera appunto in quel di San Siro e valida per la giornata numero 35) e a meno quattro da quella col Barcellona (che si svolgerà sempre a San Siro mercoledì sera e valida per il ritorno della semifinale di Champions League).

LAUTARO MARTINEZ IL COMUNICATO DELL’INTER – «Esami clinici e strumentali per Lautaro Martinez questa mattina presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Per l’attaccante argentino elongazione ai flessori della coscia sinistra. Le condizioni dell’attaccante nerazzurro saranno valutate giorno dopo giorno»