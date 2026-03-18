Infortunio Lautaro, sprint da capitano: cosa filtra sulle chance di rientro contro la Fiorentina? Il punto sull’infermeria dell’Inter

Il centravanti dell’Inter, Lautaro Martínez, sta lavorando intensamente per recuperare dall’infortunio e spera di essere disponibile, anche solo per uno spezzone, nella sfida contro la Fiorentina in programma domenica sera al Franchi. Nonostante il dolore per l’infortunio subito in precedenza, il “Toro” ha messo nel mirino il ritorno in campo, anche se la sua presenza resta da valutare giorno dopo giorno.

Lavoro a parte per Lautaro e i suoi compagni

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’Inter ha cominciato a prepararsi per l’ultimo impegno di campionato prima della sosta, e Lautaro ha lavorato separatamente, continuando il suo recupero. Durante la sessione, il gruppo era al completo, compreso Hakan Çalhanoğlu, che è tornato disponibile dopo aver saltato alcune partite. Per Mkhitaryan, invece, continua il periodo di stop, e Bastoni ha svolto solo una parte dell’allenamento con il gruppo, concentrandosi sulla parte atletica e di attivazione muscolare.

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Recupero in vista della convocazione per l’Argentina

Il ritorno in campo di Lautaro sarebbe fondamentale non solo per l’Inter, ma anche per le sue ambizioni internazionali. Un impiego contro la Fiorentina, anche se limitato, sarebbe un passo importante verso una possibile convocazione con l’Argentina per le prossime sfide. Nonostante la Finalissima con la Spagna sia saltata, la nazionale argentina ha già programmato un’amichevole contro il Guatemala il 31 marzo a Buenos Aires. Questo rappresenta un altro obiettivo importante per Lautaro, che spera di essere pronto per quel match.

In ogni caso, l’Inter non ha intenzione di correre rischi inutili con il suo attaccante, preferendo un recupero graduale. La sua presenza, anche se limitata, contro la Fiorentina, potrebbe rappresentare una spinta positiva sia per il club che per la carriera internazionale di Lautaro.