Infortunio Messi, il Psg perde il suo attaccante per la prossima sfida di campionato

Il Psg dovrà fare a meno di Leo Messi per la sfida contro i Reims, l’attaccante argentino ha accusato un fastidio al polpaccio

Il Psg dovrà fare a meno di Leo Messi per la sfida contro i Reims, l’attaccante argentino ha accusato un fastidio al polpaccio.

Come riportato da Actu Foot, l’attaccante non sarà convocato da Galtier per la partita di campionato in modo tale che possa recuperare in vista della Champions.