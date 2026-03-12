Infortunio Lobotka, il centrocampista salta anche Napoli Lecce? Arriva la decisione

Infortunio Lobotka, il centrocampista salta anche Napoli Lecce? Le ultime sul sovraccarico muscolare: arriva la decisione di Conte

Il Napoli di Antonio Conte dovrà fare a meno di Stanislav Lobotka per la prossima sfida contro il Lecce, in programma sabato 14 marzo. Il centrocampista slovacco non ha ancora recuperato dal sovraccarico muscolare che lo ha costretto a saltare la partita contro il Verona. Nonostante il tempo trascorso, il problema persiste e il giocatore non sarà disponibile per la gara di campionato.

Lobotka non ce la fa a recuperare

Secondo quanto riportato da Repubblica, Lobotka non riuscirà a smaltire in tempo il problema fisico che lo ha fermato prima della partita con il Verona, e la sua assenza si estenderà fino al match contro il Lecce. Questo stop arriva proprio mentre il Napoli sperava nel recupero completo dei suoi “Fab 4”, il gruppo di centrocampisti chiave che comprende anche Frank Anguissa, Scott McTominay e Kevin De Bruyne. La situazione per il centrocampo azzurro resta dunque complicata, e la presenza di Lobotka in campo slitterà al 20 marzo, quando il Napoli affronterà il Cagliari.

Le alternative per Conte contro il Lecce

Nonostante l’assenza di Lobotka, Antonio Conte avrà comunque delle opzioni valide per il centrocampo. Frank Anguissa, già subentrato nella partita contro il Torino, e Scott McTominay, recentemente recuperato, si candidano per un posto da titolare. McTominay, ex centrocampista del Manchester United, potrebbe anche essere schierato più avanzato, alle spalle di Hojlund, con Gilmour che si prospetta come un possibile partner a centrocampo. La sfida contro il Lecce rappresenta un’altra opportunità per il Napoli per continuare a lottare per i suoi obiettivi stagionali, nonostante le difficoltà legate agli infortuni.

Con il ritorno in campo di alcuni dei giocatori chiave, il Napoli cercherà comunque di mantenere il ritmo e raggiungere i risultati sperati, sperando che la situazione di Lobotka migliori nei prossimi giorni.