Lukaku si trova in Belgio per delle visite mediche specialistiche: le ultime sull’infortunio dell’interista

Secondo quanto riportato da Sky Sport, al momento Romelu Lukaku si trova in Belgio per effettuare delle visite mediche specialistiche all’avanguardia che gli permetterebbero di tornare prima in campo con l’Inter.

La permanenza durerà qualche giorno, dopodichè l’attaccante tornerà ad Appiano Gentile.