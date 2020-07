Infortunio Lukaku: escluse lesioni ma contro il Torino non giocherà

Infortunio Lukaku: buone notizie per Antonio Conte dopo gli esami strumentali a cui si è sottoposto il centravanti belga

Nella gara contro il Verona Romelu Lukaku era uscito anzitempo per un fastidio avvertito tra l’adduttore della coscia destra e l’anca. Gli esami strumentali a cui si è sottoposto quest’oggi il belga non hanno evidenziato lesioni di alcun tipo e questo farà sicuramente piacere ad Antonio Conte.

Tuttavia, come riporta Gazzetta.it il centravanti sarà risparmiato contro il Torino per evitare problemi peggiori. Nell’allenamento di oggi svolgerà un lavoro differenziato, domani si farà il punto in base alle sensazioni del giocatore e al parere dello staff medico. Sembra improbabile comunque che venga rischiato lunedì col Torino.