Infortunio Lukaku, scelta la terapia conservativa: quanto starà fuori l’attaccante belga. Napoli obbligato a reperire un sostituto

Una doccia gelata sulle ambizioni del Napoli a pochi giorni dall’inizio della stagione. Romelu Lukaku, il colpo da novanta del mercato estivo e perno del nuovo attacco di Antonio Conte, ha deciso di non sottoporsi a intervento chirurgico per rimediare al grave infortunio muscolare subito durante l’amichevole contro l’Olympiakos. La notizia, confermata da fonti ANSA nel tardo pomeriggio di oggi, arriva dopo un’intensa giornata di consulti medici specialistici.

Di comune accordo con lo staff sanitario del club, l’attaccante belga ha optato per un percorso di terapia conservativa. Questa scelta, se da un lato scongiura i rischi di un’operazione, dall’altro allunga notevolmente i tempi di recupero. Le prime proiezioni parlano di uno stop forzato che si protrarrà per un periodo stimato tra i tre e i quattro mesi. Un’assenza pesantissima, che costringerà il centravanti a saltare tutta la prima, cruciale parte della stagione. Il suo ritorno in campo, nella migliore delle ipotesi, non avverrà prima di fine novembre o inizio dicembre.

La conseguenza più immediata e dolorosa di questa decisione è l’inevitabile esclusione di Lukaku dalla lista UEFA per la fase a gironi della Champions League. Il Napoli dovrà quindi affrontare la massima competizione europea senza il suo bomber designato, un colpo durissimo per le strategie di Conte, che sull’ex giocatore del Chelsea aveva costruito l’architettura del suo reparto offensivo. L’infortunio, avvenuto in un test precampionato che doveva servire a mettere minuti nelle gambe, si trasforma così in un vero e proprio incubo di inizio stagione. La dirigenza azzurra si trova davanti alla necessità di tornare d’urgenza sul mercato negli ultimi, concitati giorni di trattative per cercare un sostituto all’altezza.