Infortunio Lulic, il giocatore verrà operato oggi alla caviglia: salterà l’Inter

Infortunio Lulic, il giocatore verrà operato oggi alla caviglia. Out domenica, ci vorranno almeno tre settimane per il recupero

(dalla nostra inviata a Roma, Jessica Reatini) – Senad Lulic non ce la fa. Il difensore bosniaco, con molta probabilità, verrà operato nella giornata odierna alla caviglia. L’esterno della Lazio non ci sarà con l’Inter, dunque Inzaghi dovrà già pensare alle contromosse da effettuare in vista di un match cruciale per la stazione biancazzurra.

Al momento i tempi di recupero non sono stati resi noti, con molta probabilità ci vorranno almeno tre settimane. Un bel problema per i capitolini, che dovranno fare a meno di una pedina fondamentale.