Infortunio Matuidi: dopo la botta subita all’anca contro il Cagliari, il francese quest’oggi non si è allenato – 4 novembre

Nel corso della partita con il Cagliari, Blaise Matuidi è uscito per una contusione all’anca: il centrocampista francese, come riferisce la Juventus sul proprio sito, quest’oggi non si è allenato. Il numero 14 di Allegri verrà monitorato giorno per giorno e non è da escludere che la sua presenza sia in dubbio per la gara di Champions contro il Manchester United.