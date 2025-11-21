Infortunio Mazzitelli, Cagliari in ansia per le condizioni del suo centrocampista: come sta e quando rientrerà in campo

Infortunio Mazzitelli, le condizioni del centrocampista preoccupano molto il Cagliari. Ecco come sta il giocatore dei sardi e di Pisacane

Il tecnico Fabio Pisacane ha ufficializzato in mattinata la lista dei convocati per la sfida contro il Genoa, valida per la dodicesima giornata della Serie A 2025/2026. Un appuntamento molto atteso dal pubblico della Domus, che considera questo match un crocevia importante per il percorso del Cagliari. Tuttavia, l’annuncio delle convocazioni è stato segnato da una notizia inattesa: l’infortunio Mazzitelli, che priva la squadra di un elemento chiave nel momento più delicato della preparazione.

Il centrocampista non è stato incluso tra i disponibili a causa di un affaticamento muscolare al polpaccio sinistro, accusato nel corso dell’ultima rifinitura. Lo stop legato all’infortunio Mazzitelli obbliga lo staff tecnico a rivedere piani e soluzioni, soprattutto in un reparto dove equilibrio e qualità nelle scelte sono fondamentali per affrontare una squadra organizzata come quella guidata da Daniele De Rossi.

L’assenza del giocatore apre a diverse alternative. Pisacane sta valutando profili come Adopo e Prati, elementi capaci di garantire dinamismo, intensità e copertura. Al tempo stesso, il tecnico potrebbe optare per un assetto più propositivo, inserendo un calciatore abile negli inserimenti per compensare l’assenza di un regista d’esperienza come Mazzitelli. La scelta non sarà semplice, perché l’equilibrio della squadra passa molto dalla qualità del lavoro in mezzo al campo.

Il club resta fiducioso di recuperare il centrocampista in vista della 13ª giornata, ma non intende accelerare i tempi. L’infortunio Mazzitelli viene gestito con estrema cautela: forzare il rientro sarebbe rischioso e potrebbe comportare ricadute che comprometterebbero il prosieguo della stagione. La priorità è preservare un giocatore che, per visione di gioco, leadership e ordine tattico, rappresenta una pedina essenziale nello scacchiere di Pisacane.

La gara contro il Genoa richiederà compattezza, intensità e lucidità. Il pubblico della Domus sarà un fattore, ma la squadra dovrà essere brava a sopperire all’assenza di Mazzitelli mantenendo solidità nella zona nevralgica del campo. Sarà quindi un test significativo per valutare la profondità della rosa e la capacità del gruppo di reagire alle difficoltà.

Il confronto con i liguri diventa così un’occasione per misurare la resilienza del Cagliari e la continuità del progetto tecnico. Con l’infortunio Mazzitelli che incombe sulla preparazione, il match assume un valore ancora più importante, invitando squadra e tifosi a stringersi attorno a un percorso che passa anche attraverso momenti complicati.