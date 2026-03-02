Connect with us
Real Madrid

Infortunio Mbappè, come sta il fenomeno francese del Real Madrid? Ecco il comunicato ufficiale del club

Infortunio Mbappè, le condizioni della stella del Real Madrid: ecco il comunicato ufficiale del club spagnolo. I dettagli

L’infortunio di Kylian Mbappé è emerso all’inizio di dicembre come un dolore persistente al ginocchio sinistro che non si è risolto con le cure conservative iniziali.

A seguito degli accertamenti svolti da un’équipe di specialisti francesi, in coordinamento con i Servizi Medici del Real Madrid, è stata confermata per Kylian Mbappé una distorsione al ginocchio sinistro. Gli esami hanno inoltre validato la scelta del trattamento conservativo già intrapreso dal giocatore, ritenuto idoneo per la gestione dell’infortunio.

Il club fa sapere che si resta ora in attesa dell’evoluzione clinica nelle prossime settimane, senza indicare tempi di recupero definiti. L’attenzione è rivolta alla risposta del ginocchio al percorso terapeutico e ai successivi step di valutazione.

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

COMUNICATO – “A seguito degli esami effettuati sul nostro giocatore Kylian Mbappé da medici specialisti francesi, sotto la supervisione dei Servizi Medici del Real Madrid, viene confermata la diagnosi di distorsione al ginocchio sinistro e l’idoneità del trattamento conservativo seguito. In attesa di evoluzione“.

