Infortunio Mckennie, la rivelazione in casa Juve in vista della sfida contro il Venezia. L'indiscrezione - Calcio News 24

Infortunio McKennie, la rivelazione sulle condizioni attuali del centrocampista della Juve. Ecco le indiscrezioni in vista del match contro il Venezia

Secondo quanto riportato da JuventusNews24, ci sono delle novità molto importanti per quanto riguarda gli infortuni in casa bianconera: soprattutto in vista della gara in trasferta contro il Venezia

Occhi sul centrocampista Weston McKennie dove sono emerse degli aggiornamenti dopo Juve Udinese. Nulla di grave, seduta di recupero per una semplice contusione: possibilità alte che sia presente contro il Venezia.