Infortunio McTominay: le prime sensazioni sullo scozzese. Cosa filtra in vista di Napoli Como e quali sono le sue condizioni

Infortunio McTominay: cosa filtra in casa Napoli in vista del match contro il Como e quali sono le sue condizioni

L’allarme è scattato al “Luigi Ferraris” di Genova, ma a Castel Volturno si lavora per trasformare la preoccupazione in una gestione controllata. Scott McTominay, uscito anzitempo durante l’ultima sfida di campionato, resta l’osservato speciale in casa Napoli. Il centrocampista scozzese è alle prese con un fastidio fisico che non gli dà tregua.

La diagnosi: una vecchia noia

A chiarire la natura del problema è stato lo stesso Antonio Conte. Il tecnico salentino ha spiegato che non si tratta di un infortunio traumatico improvviso, bensì di una condizione preesistente. Nello specifico, McTominay soffre di una riacutizzazione di una tendinopatia agli ischiocrurali. Si tratta di un’infiammazione insidiosa che provoca dolore irradiato dal gluteo fino alla coscia posteriore, limitando l’esplosività della corsa. Una “vecchia compagna di viaggio” con cui lo scozzese sta convivendo da qualche tempo.

La volontà del giocatore: “Voglio esserci”

Nonostante il dolore, la tempra del giocatore è quella del guerriero. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, McTominay ha lanciato un segnale forte e incoraggiante subito dopo il rientro dalla trasferta ligure. “Al rientro a casa ieri, McTominay non ha espresso dubbi su un ritorno immediato da titolare”, scrive il quotidiano. La sua intenzione è chiara: vuole essere in campo già martedì sera allo Stadio Maradona, quando il Napoli affronterà il Como nella sfida valida per la Coppa Italia.

Cautela medica: obiettivo Roma

Se il cuore di McTominay dice “sì”, la testa dello staff medico predica prudenza. Le valutazioni decisive verranno fatte tra la seduta di oggi e, soprattutto, nel riscaldamento pre-gara di domani. I medici azzurri non vogliono correre rischi inutili: se il provino non darà garanzie al 100%, McTominay verrà preservato. All’orizzonte, infatti, c’è un altro big match fondamentale: la sfida di campionato contro la Roma. Conte potrebbe quindi decidere di risparmiare il suo “Highlander” in Coppa per averlo al massimo della forma contro i giallorossi.