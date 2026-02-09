Infortunio McTominay, sospiro di sollievo per Conte: può saltare solo il Como! L’entità del problema fisico riscontrato in Genoa Napoli

Un sospiro di sollievo attraversa il centro sportivo di Castel Volturno. Le condizioni di Scott McTominay, uscito malconcio dalla battaglia di Marassi contro il Genoa, preoccupano ma non allarmano lo staff medico del Napoli. L’analisi della Gazzetta dello Sport evidenzia come il problema fisico accusato dal centrocampista scozzese sia riconducibile a una fastidiosa infiammazione al tendine che collega il gluteo all’ischiocrurale. Non si tratta di una lesione grave, ma di un segnale che il fisico d’acciaio dell’ex Manchester United, mai fermatosi dal 18 ottobre e impiegato in 27 partite consecutive (Nazionale inclusa), necessita di una gestione oculata.

La parola d’ordine per Antonio Conte è prudenza. Con il reparto di centrocampo già in emergenza per le assenze di Kevin De Bruyne, Billy Gilmour e André-Frank Zambo Anguissa, rischiare il numero 8 nella sfida di Coppa Italia contro il Como sarebbe un azzardo imperdonabile. L’obiettivo primario è preservare il giocatore in vista del big match di domenica sera al “Maradona” contro la Roma, una sfida che mette in palio una fetta decisiva di qualificazione alla prossima Champions League. McTominay, che avrebbe voluto restare in campo anche a Genova, dovrà accettare il riposo forzato o la tribuna contro la formazione di Cesc Fabregas.

I numeri, d’altronde, certificano la sua centralità assoluta nel progetto partenopeo. McTominay non è solo un “bomber aggiunto” — con sette reti in campionato, tra cui quelle pesanti contro Inter e Verona — ma un vero e proprio talismano: quando lui segna, gli Azzurri non perdono mai. La sua versatilità tattica, che lo ha visto agire da mezzala, mediano, esterno e persino regista, lo rende insostituibile. Senza di lui, Conte dovrà inventarsi una soluzione alternativa contro i lariani, probabilmente virando verso un 3-5-2 più coperto, consapevole che rinunciare al “mago” scozzese per una partita è l’unico modo per non perderlo nel momento clou della stagione.