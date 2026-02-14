Infortunio McTominay, arriva il verdetto sulla sua convocazione per Roma Napoli: la decisione di Conte! Ecco chi può sostituirlo

Pessime notizie scuotono la vigilia di Antonio Conte e dei tanti fantallenatori che avevano puntato su di lui. Scott McTominay non sarà della partita nel big match contro la Roma. Il centrocampista scozzese, divenuto in breve tempo un pilastro imprescindibile della mediana del Napoli, deve arrendersi all’infiammazione al tendine del gluteo che si era riacutizzata durante la precedente sfida contro il Genoa. Secondo quanto riferito dagli inviati di Sky Sport, lo staff medico partenopeo ha sciolto le riserve solamente dopo i test decisivi svolti nella giornata di oggi: nonostante l’ottimismo filtrato a inizio settimana, si è scelto la via della prudenza per evitare ricadute più gravi che potrebbero compromettere il finale di stagione.

Al suo posto, il tecnico salentino è pronto a lanciare dal primo minuto Eljif Elmas. Il jolly macedone, abile negli inserimenti e nel legare il gioco tra i reparti, avrà il gravoso compito di non far rimpiangere la fisicità e i gol dell’ex Manchester United. In mezzo alle difficoltà, spunta però un sorriso per gli Azzurri: Billy Gilmour ha recuperato pienamente dai suoi acciacchi. Il regista ex Brighton tornerà nell’elenco dei convocati, offrendo un’alternativa tecnica preziosa a gara in corso.