Infortunio Meret, buone notizie per Gattuso. Il portiere in gruppo

Infortunio Meret, Gattuso può sorridere. Il portiere ha recuperato dal problema alla schiena e si è allenato col resto del gruppo

Il Napoli ha dovuto rinunciare nella gara di ieri contro la Lazio ad Alex Meret, in favore di Ospina, poi protagonista in negativo del match. Un problema alla schiena ha tenuto ai box l’estremo difensore.

Tutto, adesso, sembra rientrato. Come appreso dal report ufficiale della società, il calciatore è tornato ad allenarsi in gruppo. Al contempo Demme ha visitato per la prima volta il centro sportivo partenopeo.