Infortunio Meret, emergenza totale per Conte! Dopo Hojlund il tecnico del Napoli perde anche il portiere in vista dell’Inter. Il comunicato

Infortunio Meret, emergenza totale per Conte! I partenopei perdono anche il portiere italiano per il big-match di domani. Il comunicato della società

Le brutte notizie continuano a sommarsi per il Napoli di Antonio Conte, che si prepara alla supersfida di domani contro l’Inter con un’infermeria sempre più affollata. Dopo il forfait dell’attaccante Rasmus Hojlund, fermato da un affaticamento muscolare, ora anche il portiere titolare Alex Meret è costretto a dare forfait per la partita contro i nerazzurri.

Il club azzurro ha comunicato ufficialmente che Alex Meret ha riportato un infortunio durante la seduta di allenamento mattutina. Gli esami strumentali effettuati presso il Pineta Grande Hospital hanno evidenziato una frattura del secondo metatarso del piede destro, un infortunio serio che costringerà il portiere a uno stop, la cui durata sarà valutata nei prossimi giorni. Questa lesione lo esclude categoricamente dalla partita contro l’Inter.

Per Antonio Conte si tratta di un altro colpo durissimo. Dopo aver già perso Hojlund, l’allenatore deve fare i conti con l’assenza del suo estremo difensore titolare. La situazione si fa ancora più complessa alla vigilia di una delle partite più importanti della stagione, contro un’Inter lanciatissima, reduce da sette vittorie consecutive e in piena corsa per la vetta della classifica.

L’emergenza colpisce due ruoli chiave: l’attacco e la porta. Conte dovrà inventarsi soluzioni alternative, sperando in una reazione di orgoglio da parte della squadra, già provata dalle recenti sconfitte in campionato e in Champions League.

IL COMUNICATO – «Nel corso della seduta mattutina Alex Meret ha riportato un infortunio. Il portiere azzurro si è sottoposto a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una frattura del secondo metatarso del piede destro»