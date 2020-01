Allarme in casa Napoli: guai fisici per Alex Meret. L’infortunio potrebbe impedirgli di scendere in campo contro la Lazio

Napoli in allerta: Alex Meret nella giornata di oggi si è allenato poco a causa di un piccolo infortunio. L’estremo difensore della compagine partenopea potrebbe non scendere in campo dal 1′ contro la Lazio.

Se il giovane portiere italiano dovesse sventolare bandiere bianca, contro i capitolini sarà Ospina a difendere i pali della formazione di Gennaro Gattuso.