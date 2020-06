Infortunio Milinkovic-Savic, il serbo potrebbe recuperare per il match con l’Atalanta. Lo staff tecnico spera di riaverlo a disposizione per il 24

Le condizioni fisiche di Sergej Milinkovic-Savic non fanno preoccupare la Lazio. Il giocatore – come riportato da Tutto Mercato Web – potrebbe recuperare per la sfida contro l’Atalanta, in programma mercoledì 24 giugno alle 21.45.

Lo staff tecnico della Lazio spera infatti di riaverlo a disposizione entro 4 o 5 giorni, proprio per recuperarlo al 100%. Durante la prossima settimana verranno effettuati test medici per capire la condizione del giocatore.