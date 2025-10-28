Infortunio Mina, il difensore è ancora in dubbio per la sfida contro il Sassuolo: le ultimissime in casa rossoblù

Infortunio Mina, ansia Cagliari: il difensore colombiano non è certo di esserci per la sfida con il Sassuolo. Le ultimissime

Il Cagliari si prepara alla nona giornata di Serie A, che lo vedrà protagonista giovedì 30 ottobre alle 18:30 all’Unipol Domus contro il Sassuolo. Una sfida delicata per i rossoblù, chiamati a fare punti davanti al proprio pubblico, ma con un’incognita pesante: le condizioni di Yerry Mina.

Mina, corsa contro il tempo

Il difensore colombiano sta smaltendo un risentimento ai flessori e, secondo quanto riportato da L’Unione Sarda, sta seguendo un programma di lavoro personalizzato. Lo staff tecnico spera di riaverlo in gruppo già per la rifinitura della vigilia, ma la sua presenza resta in forte dubbio. Un’eventuale forfait priverebbe la retroguardia isolana di un elemento fondamentale per fisicità e gioco aereo. Se non dovesse recuperare in tempo, l’obiettivo diventerebbe la successiva trasferta di lunedì 3 novembre contro la Lazio all’Olimpico.

Un test importante contro i neroverdi

Il Sassuolo di Fabio Grosso, reduce dalla sconfitta con la Roma, arriverà in Sardegna con voglia di riscatto. Per il Cagliari, invece, la partita rappresenta un passaggio chiave per risalire la classifica e consolidare il proprio cammino.

Difesa sotto osservazione e calendario fitto

La gestione degli infortuni e dei carichi di lavoro sarà determinante in questa fase della stagione. Dopo il match con i neroverdi, infatti, i rossoblù affronteranno un ciclo impegnativo che culminerà con la sfida all’Olimpico contro la Lazio. Garantire solidità difensiva, con o senza Mina, resta la priorità assoluta per la squadra di Fabio Pisacane.

