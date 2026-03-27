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Infortunio Motta, problemi per il portiere della Lazio con l’Italia U21: le sue condizioni e gli aggiornamenti

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Published

2 ore ago

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Infortunio Motta, si ferma il portiere biancoceleste impegnato con l’Italia Under 21: rientro anticipato! Le ultime

In vista della delicata sfida di martedì contro la Svezia, l’Italia Under 21 deve fare i conti con due assenze dell’ultima ora che complicano la preparazione alla trasferta. Lo staff tecnico è stato costretto a intervenire rapidamente per rimpiazzare i giocatori indisponibili e garantire a Nunziata un organico completo per un match fondamentale nel percorso di qualificazione.

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Le defezioni riguardano Edoardo Motta, portiere della Lazio, e Antonio Raimondo, attaccante del Frosinone: entrambi sono stati costretti al forfait e non prenderanno parte alla gara. Due perdite pesanti per gli Azzurrini, che si ritrovano privati di profili importanti sia tra i pali sia nel reparto offensivo.

Per colmare i vuoti, la Federazione ha convocato d’urgenza due giovani in crescita nel panorama nazionale. In porta arriva Diego Mascardi dello Spezia, mentre in attacco è stato scelto Alvin Okoro della Juve Stabia, inizialmente destinato all’amichevole odierna della Nazionale. Per lui, l’avventura con l’Under 21 inizia prima del previsto, spinto dalle necessità tattiche del momento.

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