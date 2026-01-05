Infortunio Neres, l’esito degli esami: le condizioni del brasiliano e quanto starà fuori. Comunicato ufficiale

Infortunio Neres, l’esito ufficiale degli esami: le condizioni dell’attaccante brasiliano e quanto rimarrà fuori. Comunicato ufficiale

All’indomani della pesante vittoria ottenuta allo Stadio Olimpico contro la Lazio, in casa Napoli l’attenzione si è spostata interamente dall’euforia per il secondo posto in classifica all’apprensione per le condizioni di uno dei suoi uomini più imprevedibili. David Neres ha conosciuto oggi l’entità dell’infortunio che lo ha costretto ad abbandonare il campo zoppicando al 67′ della sfida contro i biancocelesti.

Il comunicato ufficiale: la diagnosi

Dopo una notte di attesa e ghiaccio, il giocatore si è recato questa mattina presso il Pineta Grande Hospital per sottoporsi agli esami strumentali di rito. Il bollettino medico diramato dal club partenopeo tramite il proprio sito ufficiale ha chiarito la situazione: “David Neres, infortunatosi nel corso del match contro la Lazio, si è sottoposto oggi a esami strumentali che hanno evidenziato un trauma distorsivo alla caviglia sinistra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l’iter riabilitativo”.

Niente lesioni gravi, ma scatta l’allarme per la Juve

La notizia positiva è che gli esami hanno escluso fratture o interessamenti gravi ai legamenti che avrebbero potuto chiudere anzitempo la sua stagione. Tuttavia, una distorsione richiede cautela e tempi di recupero variabili in base al grado del trauma e alla risposta dell’articolazione (solitamente dalle 2 alle 3 settimane). Per Antonio Conte si tratta di una defezione pesante in un momento cruciale della stagione.

La domanda che tutti i tifosi si pongono ora è una sola: ce la farà per le sfide Scudetto con Inter e Juve? Il calendario non aspetta e mette nel mirino due date cerchiate in rosso: l’11 e 25 gennaio, giorni di Inter-Napoli e di Juventus-Napoli. Mancano esattamente 20 giorni al big match dell’Allianz Stadium. Lo staff medico azzurro lavorerà per rimettere Neres in sesto proprio per quella data, ma la corsa contro il tempo è appena iniziata.