Infortunio Norton-Cuffy: arrivano novità importanti in vista di Juventus Genoa! Ci sarà o no? Cosa filtra sulle sue condizioni

Infortunio Norton-Cuffy: quali sono le sue condizioni in vista del match tra Juventus e Genoa in programma lunedì 6 aprile

Pessime notizie per il Genoa durante questa delicata sosta per gli impegni delle Nazionali. Il club rossoblù deve infatti fare i conti con un nuovo problema fisico per Brooke Norton-Cuffy. Il talentuoso esterno destro è stato costretto a lasciare con netto anticipo il ritiro dell’Inghilterra Under 21 a causa di un inaspettato infortunio muscolare. Il contrattempo gli ha impedito di prendere parte alla sfida contro Andorra (terminata con un pareggio per 1-1 e valida per le qualificazioni ai prossimi Europei di categoria). Il giocatore, escluso persino dalla panchina, ha fatto rientro a Genova già nella giornata di sabato.

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La diagnosi iniziale e gli esami strumentali

Secondo le prime ricostruzioni, l’ex esterno dell’Arsenal ha accusato un doloroso risentimento muscolare al flessore della coscia destra. Il trauma si è verificato durante una normale sessione di allenamento con la selezione giovanile britannica guidata dal commissario tecnico Carsley. Le sue condizioni fisiche verranno valutate con maggiore precisione all’inizio della prossima settimana, quando il calciatore si sottoporrà a specifici esami strumentali approfonditi. Solo allora si potrà chiarire l’effettiva entità del danno e definire i precisi tempi di recupero necessari per il rientro in campo.

Verso Juventus-Genoa: tegola per mister De Rossi

Allo stato attuale, la sua presenza per il prossimo impegno ufficiale di campionato è da considerarsi a fortissimo rischio. Nella 31ª giornata di Serie A, il Genoa allenato da Daniele De Rossi scenderà in campo all’Allianz Stadium proprio contro la Juventus. La difficile e molto attesa partita è in programma nel giorno di Pasquetta, fissato per lunedì 6 aprile 2026 alle ore 18:00.

Il precedente infortunio e l’attesa del club

Per il club rossoblù si tratta purtroppo di una ricaduta davvero preoccupante in questa fase cruciale della stagione sportiva. Il laterale Norton-Cuffy aveva già affrontato problemi fisici molto simili nel corso delle scorse settimane. Un precedente risentimento al flessore lo aveva infatti costretto a dare forfait per l’impegnativa trasferta di campionato contro l’Inter dello scorso 28 febbraio. Successivamente, l’esterno era rimasto seduto in panchina per tutta la durata del match interno contro la Roma, per poi riassaggiare il terreno di gioco solamente da subentrato contro il Verona e ritrovare finalmente una maglia da titolare nell’ultimo incontro disputato contro l’Udinese. Adesso la società attende fiduciosa i responsi medici ufficiali per stabilire con certezza assoluta il piano terapeutico adeguato.