Infortunio Osimhen, Spalletti spera di riaverlo per Napoli-Verona

Infortunio Osimhen, l’attaccante nigeriano potrebbe tornare a disposizione per la sfida del Maradona in programma domenica

La Gazzetta dello Sport fa il punto sull’infortunio di Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano è alle prese con una contrattura al polpaccio, che lo ha costretto a saltare il derby con la Salernitana di domenica scorsa.

Le sue condizioni, però, sembrano in netto miglioramento e Spalletti spera addirittura di poterlo convocare per Napoli-Verona in programma domenica alle 18.00.