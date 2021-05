Infortunio Osorio: distorsione alla caviglia. Il comunicato del Parma

Yordan Osorio ha riportato una distorsione alla caviglia destra: il comunicato del Parma sul difensore venezuelano

Yordan Osorio potrebbe aver concluso qui la sua stagione. Infortunio in allenamento per il difensore venezuelano che potrebbe dunque saltare le ultime gare della stagione con il Parma retrocesso già da diverse giornate. D’Aversa dunque, per la gara contro il Sassuolo non avrà Osorio.

«Yordan Osorio ha subìto un trauma distorsivo alla caviglia destra durante l’allenamento di oggi. Il calciatore sarà sottoposto agli accertamenti del caso».