Infortunio Pafundi, tegola pesantissima per la Samp: stagione a rischio e strategie future da riscrivere

Infortunio Pafundi, lo stop muscolare cambia le carte in tavola e complica il percorso salvezza della Sampdoria

La Sampdoria deve fare nuovamente i conti con lo stop di Simone Pafundi, il talento classe 2006 che si è fermato durante il ritiro con l’Italia U20. Un nuovo problema muscolare che arriva nel momento meno opportuno, complicando i piani di Attilio Lombardo e rischiando di pesare in una fase della stagione in cui ogni dettaglio può incidere sulla corsa salvezza. Il club contava molto sul suo contributo tecnico per il finale di campionato, ma l’ennesimo intoppo rimette tutto in discussione.

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Il trequartista rientrato dagli impegni con gli azzurrini ha riportato una lesione al flessore della coscia sinistra, con tempi di recupero stimati tra le tre e le quattro settimane. Una tegola pesante per Lombardo, che sperava di rilanciare l’ex Udinese proprio nel periodo più caldo della stagione. Il rischio concreto è che l’annata di Pafundi possa considerarsi già conclusa, con la possibilità che non torni più a disposizione prima della fine del campionato, chiudendo così in anticipo anche la sua esperienza in blucerchiato. Uno scenario amaro, soprattutto alla luce delle aspettative che avevano accompagnato il suo arrivo.

Se invece il recupero dovesse rispettare i tempi minimi, Pafundi potrebbe provare a rientrare per le ultime due o tre gare contro Cesena, Sudtirol e Reggiana, sfide che potrebbero rivelarsi decisive per il destino della Sampdoria. Lo staff tecnico spera di riavere almeno per il rush finale un giocatore capace di creare superiorità numerica e dare imprevedibilità alla manovra offensiva. Le qualità non sono mai state in discussione, ma ancora una volta la continuità fisica si conferma il vero ostacolo nella sua stagione.