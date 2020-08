Infortunio Pessina, meno grave del previsto, lo comunica lui via social e ribadisce la voglia di tornare in campo tra un mese con la squadra

Infortunio Pessina, meno grave del previsto, lo comunica lui via social e ribadisce la voglia di tornare in campo tra un mese con Verona, sconfitto ieri 3-0.

SU INSTAGRAM- “Un grande spavento ieri sera, fortunatamente gli esami hanno escluso il peggio e non ci sono danni gravi ai legamenti. Tra un mese potrò tornare in campo a fare quello che amo… ringrazio lo staff medico dell’Hellas per la sua professionalità e tutte le persone che hanno avuto un pensiero per me!”.

CONSIGLIO A ROMERO- “Sei un giocatore davvero forte, ma così rischi di compromettere le carriere dei tuoi colleghi, so che non hai fatto apposta, un abbraccio anche a te!”.