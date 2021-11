Infortunio Pogba: il francese si è fatto male in allenamento. Le ultime

Infortunio Pogba, il centrocampista, obiettivo della Juve, si è fatto male in Nazionale: le ultime notizie sulle sue condizioni

Come riferito da RMC Sport, non arrivano buone notizie dal ritiro della Francia. Paul Pogba, dopo una sessione di tiri verso la porta, ha infatti lasciato dolorante la seduta di allenamento per un sospetto infortunio alla coscia.

L’obiettivo della Juve, così, rischia di saltare le sfide contro Kazakistan e Finlandia, valide per le qualificazioni a Qatar 2022.