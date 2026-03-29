Infortunio Rabiot, non si allena con la Francia! L’annuncio di Deschamps: allarme Milan?

Infortunio Rabiot, non si allena con la Francia! L’annuncio di Deschamps: allarme in casa Milan? Cosa filtra sulle condizioni del centrocampista

Arrivano aggiornamenti sulle condizioni di Adrien Rabiot, centrocampista francese del Milan, fermatosi nell’ultima rifinitura della Francia. A fare chiarezza è stato il commissario tecnico Didier Deschamps, che ha spiegato come il giocatore non si sia allenato con il resto del gruppo per semplice precauzione dopo un colpo subito al ginocchio. Il ct francese, nella stessa conferenza stampa, ha rassicurato anche sulle condizioni generali del gruppo, lasciando intendere che il problema del rossonero non desta particolare preoccupazione.

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Possibile forfait contro la Colombia, ma il quadro resta tranquillo

L’assenza di Rabiot dall’allenamento fa pensare a una gestione prudente in vista dell’amichevole contro la Colombia, in programma nelle prossime ore negli Stati Uniti. La sensazione, anche alla luce delle parole di Deschamps, è che il centrocampista difficilmente verrà rischiato, soprattutto per evitare qualsiasi aggravamento in un momento delicato della stagione. Al momento, però, non emergono segnali di particolare allarme in casa rossonera: si tratta di un colpo, non di una lesione già confermata o di un problema strutturale.

Il Milan resta in attesa, ma con moderato ottimismo

Il Milan segue naturalmente la situazione con attenzione, anche perché Rabiot rappresenta uno degli elementi più importanti del centrocampo di Massimiliano Allegri. Tuttavia, le indicazioni arrivate dal ritiro della Francia spingono verso un moderato ottimismo. Se non ci saranno complicazioni nelle prossime ore, il francese dovrebbe tornare a disposizione senza particolari conseguenze per la ripresa del campionato.