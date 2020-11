Infortunio Rafael Leao: problema muscolare per il portoghese

Rafael Leao è uscito anzitempo dal campo nel corso della gara tra l’Under21 del Portogallo e i pari età dei Paesi Bassi

Rafael Leao è uscito anzitempo dal campo nel corso della gara tra l’Under21 del Portogallo e i pari età dei Paesi Bassi. All’83esimo minuto l’attaccante è stato sostituito per un leggero infortunio. Le condizioni sono da valutare in vista della prossima sfida contro il Napoli, ma non sembra esserci nulla di grave.

Tramite una storia Instagram Leao ha rassicurato tutti circa le proprie condizioni fisiche, mostrando una foto che non desta preoccupazioni.