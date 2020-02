Infortunio Rashford, Solskjaer amaro: «Può saltare Euro 2020»

Aggiornamenti sulle condizioni di Marcus Rashford da Solskjaer: le parole del tecnico del Manchester United spaventano l’Inghilterra

Intervenuto in conferenza stampa, Solskjaer ha rilasciato nuovi commenti sulle condizioni di Rashford e sui tempi di recupero dopo il grave infortunio.

«Spero di recuperarlo entro la fine della stagione. Ci vuole tempo, non sono un dottore. Speravo che si riprendesse più velocemente di quanto sembri. Quanto starà fuori? Alcuni mesi, sicuramente. Se non sarà abbastanza in forma, non andrà agli Europei».