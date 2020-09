Infortunio Ricardo Rodriguez: problema agli adduttori della coscia destra

Infortunio Ricardo Rodriguez: il terzino del Toro si è dovuto fermare per un problema agli adduttori della coscia destra

Tegola per il Torino di Marco Giampaolo. Nell’allenamento di questa mattina al Filadelfia si è fermato il neo acquisto Ricardo Rodriguez. Questo il report.

«Allenamento al Filadelfia per il Torino. Marco Giampaolo ha suddiviso l’organico in due gruppi, facendo svolgere a Belotti e compagni esercitazioni sulla parte atletica e poi un programma tecnico-tattico, mentre i portieri hanno lavorato con il preparatore Di Sarno. Rodriguez si è fermato per un evento traumatico con interessamento agli adduttori della coscia destra da valutare nei prossimi giorni. Oggi per il gruppo squadra terzo tampone: in virtù del risultato negativo per tutti, finisce il ritiro».