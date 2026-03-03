Infortunio Rodrygo, la lettera emozionante del brasiliano dopo la rottura del crociato: «Forse la vita è stata un po’ crudele con me ultimamente». Parole toccanti!

Infortunio Rodrygo, la lettera emozionante del brasiliano dopo la rottura del crociato che gli impedirà di partecipare al Mondiale

Il mondo del calcio accoglie con grande sgomento una pessima notizia diramata nelle scorse ore. L’infortunio patito da Rodrygo si è purtroppo rivelato della massima gravità. Gli esami clinici e strumentali hanno infatti confermato la rottura del legamento crociato del ginocchio. Un trauma devastante che pone fine in anticipo alla sua stagione sportiva nei club e distrugge il sogno di partecipare alla prossima Coppa del Mondo.

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

Il dramma sportivo: fuori dalle competizioni

La diagnosi medica non lascia spazio a interpretazioni o recuperi lampo. Il gravissimo infortunio priverà mister Arbeloa di una pedina fondamentale per la rincorsa ai titoli tra Liga e Champions League. Ma la beffa più amara riguarda il palcoscenico internazionale: l’attaccante non potrà rispondere alla convocazione del Brasile guidato da Ancelotti, saltando così l’appuntamento più prestigioso per un calciatore.

Lo sfogo sui social: “Il giorno peggiore della mia vita”

Attraverso i propri canali social ufficiali, il talento sudamericano ha voluto condividere il proprio dolore con i milioni di tifosi, affidando le sue emozioni a una lettera molto toccante: “È uno dei giorni peggiori della mia vita, quanto ho sempre temuto questo infortunio. Forse la vita è stata un po’ crudele con me ultimamente”.

Nonostante lo sconforto per il duro ostacolo che gli impedirà di fare ciò che ama di più, Rodrygo ha mostrato grande maturità e fede: “Non so se me lo merito, ma di cosa posso lamentarmi? Quante cose meravigliose ho vissuto che non meritavo. Anche senza capire, mi fido di te [Dio]”.

La promessa ai tifosi: “Tornerò più forte”

Il messaggio si conclude con parole di forte determinazione e gratitudine. Ringraziando i sostenitori per le innumerevoli preghiere e l’affetto ricevuto, il giocatore promette battaglia: “Tutto quello che posso fare è essere forte come sempre. Anche se questo è un momento molto difficile, prometto di non fermarmi qui. Credo di avere ancora tante cose incredibili da vivere. È solo un arrivederci a presto”.