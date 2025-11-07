Infortunio Romagnoli, come sta il difensore della Lazio? Le ultimissime in vista del big match contro l’Inter di domenica

Infortunio Romagnoli: ansia in casa Lazio, decisive le prossime ore per il difensore biancoceleste. La scelta sarà presa direttamente domenica.

Prosegue senza pause il lavoro della Lazio a Formello, dove Maurizio Sarri sta preparando nei minimi dettagli la delicata trasferta di San Siro. L’attenzione del tecnico, però, è tutta rivolta all’infortunio di Romagnoli, che tiene in apprensione l’intero ambiente biancoceleste. Il centrale difensivo, uscito affaticato nella gara contro il Cagliari, è stato sottoposto a esami strumentali che fortunatamente hanno escluso lesioni muscolari. Tuttavia, la prudenza resta massima: il rischio di una ricaduta è concreto e la Lazio non vuole compromettere le prossime settimane di campionato.

L’infortunio di Romagnoli rappresenta un vero dilemma per Sarri. Il difensore, leader indiscusso della retroguardia laziale, spera di recuperare in tempo per la sfida contro l’Inter, ma lo staff medico invita alla calma. Le prossime 48 ore saranno decisive per capire se il numero 13 potrà essere convocato o se dovrà fermarsi per precauzione. La Lazio non può permettersi di perdere a lungo uno dei suoi punti di riferimento, motivo per cui si preferisce valutare ogni segnale con grande attenzione.

Durante la seduta odierna a Formello, Sarri e il suo staff monitoreranno da vicino le condizioni del giocatore. Romagnoli, per ora, ha scelto il riposo completo, rinunciando ad allenarsi con il gruppo nella giornata di ieri. L’obiettivo è smaltire del tutto il fastidio muscolare e tentare un rientro graduale, evitando sforzi inutili. La determinazione del difensore è nota, ma la priorità resta la salute e la continuità nel lungo periodo, soprattutto con il calendario fitto che attende i biancocelesti dopo la sosta per le Nazionali.

Nel frattempo, la Lazio lavora a un piano alternativo nel caso in cui l’infortunio di Romagnoli dovesse costringerlo al forfait. Il giovane danese Provstgaard è il principale indiziato per prendere il suo posto. Arrivato a gennaio, il difensore ha già mostrato affidabilità e personalità, qualità che hanno convinto Sarri e i compagni. In appena sei presenze, ha dato prova di maturità e senso della posizione, guadagnandosi la fiducia dello staff tecnico.

L’infortunio di Romagnoli, dunque, tiene in sospeso le scelte di formazione in vista di San Siro. Sarri spera di recuperare il suo leader difensivo, ma sa di poter contare su valide alternative. Ogni dettaglio, anche nella gestione fisica dei giocatori, potrà fare la differenza in un momento cruciale della stagione biancoceleste.