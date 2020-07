Infortunio Schouten: stiramento al bicipite femorale

Infortuno Schouten: stiramento al bicipite femorale per il centrocampista del Bologna. Out due settimane

Brutte notizie per il Bologna di Sinisa Mihajlovic. Come riporta il comunicato del club rossoblù, Jerdy Schouten ha rimediato uno stiramento al bicipite femorale destro che lo terrà ai box per due settimane.

«Gli esami cui è stato sottoposto Jerdy Schouten, in seguito ad un risentimento accusato nei giorni scorsi, hanno evidenziato uno stiramento del bicipite femorale destro, con tempi di recupero di circa 2 settimane».