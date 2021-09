Infortunio Sensi, centrocampista senza pace: oggi nuovi esami

Sensi senza pace: nuovo infortunio per il centrocampista nerazzurro, che oggi si sottoporrà ad aluni esami. Cosa filtra

Non sembra esserci pace per Stefano Sensi. Il centrocampista dell’Inter, costretto ad uscire dal terreno di gioco di Marassi per un problema fisico, ha dovuto lasciare i suoi compagni in inferiorità numerica per il finale di gara contro la Sampdoria.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il giocatore si sottoporrà oggi ad alcuni esami per capire l’entità dell’infortunio. La prima diagnosi parla di distorsione al ginocchio con probabile interessamento del legamento collaterale.

