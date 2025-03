Infortunio Thauvin, il capitano dell’Udinese punta a quella partita per il rientro: «Ci tengo molto e dovrei esserci»

Florian Thauvin pronto a rientrare in campo dopo l’infortunio: il capitano dell’Udinese ha messo quella partita nel mirino: «Voglio esserci»

Come riportato da la Gazzetta dello Sport Florian Thauvin, al momento fuori per infortunio, ha fissato come obiettivo la sfida Inter Udinese del 30 marzo per tornare in campo. Di seguito le parole del capitano dei friulani, riportate dalla Rosea.

«Per l’Inter? Sì, dovrei esserci, ci tengo molto. Mi hanno detto che guarirò in una settimana, al massimo potranno essere 10 i giorni perché si risolva tutto al meglio»