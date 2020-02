Infortunio Toloi, problema muscolare per il difensore dell’Atalanta

Infortunio Toloi, il difensore nerazzurro non si è allenato. Oggi ulteriori test per capire il problema, ancora incerti i tempi

Problemi fisici per Rafael Toloi, difensore dell’Atalanta. Il centrale nerazzurro, come riportato da La Gazzetta dello Sport, ha avuto un problema fisico: il giocatore non ha preso parte alla seduta di allenamento disposta dopo il giorno di riposo.

Ancora non si sa il grado di infortunio del giocatore, ma la lesione c’è: oggi ci sarà un ulteriore esame per poter capire quali saranno i tempi di recupero.