Infortunio Tonali, Gattuso in ansia: playoff a rischio con l’Italia? Le sensazioni e i possibili sostituti: cosa filtra sulle sue condizioni fisiche

L’Italia guarda con grande apprensione alle condizioni di Sandro Tonali, centrocampista del Newcastle e uomo chiave della nazionale di Gennaro Gattuso, uscito per infortunio nel corso della pesantissima sconfitta per 7-2 sul campo del Barcellona nel ritorno degli ottavi di Champions League. Il ko europeo della squadra inglese, eliminata con un complessivo 8-3, ha avuto un peso doppio per il calcio italiano, perché l’uscita anticipata dell’ex Milan ha immediatamente acceso l’allarme in vista dei playoff mondiali degli azzurri.

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Il problema fisico e le prime sensazioni dopo il cambio

L’episodio che ha fatto trattenere il fiato è arrivato nel corso della gara, quando Tonali è rimasto a terra dopo un contrasto e ha poi lasciato il campo dolorante, toccandosi la parte alta della gamba sinistra. Le prime indicazioni arrivate dall’Inghilterra, riprese anche nel post partita da Eddie Howe, allenatore del Newcastle, parlano di un problema nella zona tra inguine e anca. Il tecnico dei Magpies non si è sbilanciato, ma ha confermato che il giocatore ha avvertito dolore in quell’area e che resta in dubbio anche per il prossimo impegno di campionato contro il Sunderland. Oggi saranno gli esami a chiarire l’entità dello stop.

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Per Gattuso sarebbe un’assenza pesantissima in vista dell’Irlanda del Nord

Per Gattuso, commissario tecnico azzurro, l’attesa è inevitabilmente carica di tensione. Tonali è uno dei cardini della sua Italia, sia per qualità tecniche sia per leadership. Il centrocampista del Newcastle garantisce corsa, intensità, letture tattiche e presenza in entrambe le fasi, caratteristiche che lo rendono uno dei giocatori più difficili da sostituire nell’attuale assetto della Nazionale. In una settimana decisiva, con l’Italia attesa dal primo spareggio contro l’Irlanda del Nord, il suo eventuale forfait cambierebbe in modo sensibile gli equilibri del centrocampo.

Oggi gli esami, l’Italia resta con il fiato sospeso

Il quadro verrà definito solo dopo gli accertamenti, ma a Coverciano la speranza è che si tratti di un problema gestibile e non di uno stop lungo. Dopo la serata durissima di Barcellona, l’Italia aspetta notizie con il fiato sospeso: senza Tonali, il cammino verso il Mondiale diventerebbe ancora più complicato.

In caso di forfait, l’indiziato numero uno a prendere il suo posto in Nazionale pare essere Cristante. Momento no per Gattuso, considerando che nella giornata di ieri era arrivato anche l’annuncio dello stop per Zaccagni.