Infortunio Tonali, il centrocampista tiene in apprensione il Milan

Infortunio Tonali, lo stop del giovane centrocampista tiene in apprensione il Milan verso l’inizio della nuova stagione

Gol e vittoria contro il Vicenza per il nuovo Milan di Pioli, ma anche lo stop di Sandro Tonali che tiene con il fiato sospeso.

Come riferisce Tuttosport, per il giovane centrocampista si tratta di un problema ai flessori che mette a forte rischio la sua presenza per l’esordio in campionato contro l’Udinese. Sperando, ovviamente, che i tempi di recupero non si allunghino ulteriormente.