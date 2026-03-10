Infortunio Vergara: l’esito degli esami a cui si è sottoposto il calciatore del Napoli. C’è lesione, salta la Nazionale

Il cammino stagionale del Napoli subisce un’inaspettata battuta d’arresto sul fronte degli infortuni. Nelle scorse ore, l’attenzione di tutto l’ambiente si è concentrata sulle condizioni fisiche di Antonio Vergara. Il calciatore ha accusato un forte dolore che ha reso necessari accertamenti clinici immediati per definire i tempi di recupero.

Il bollettino medico: l’esito degli esami al Pineta Grande Hospital

Nella giornata di oggi, il trequartista si è sottoposto agli esami strumentali di rito presso le strutture del Pineta Grande Hospital. Il responso dei medici ha purtroppo confermato i timori della vigilia, evidenziando una lesione distrattiva della fascia plantare del piede sinistro.

Si tratta di una problematica muscolo-tendinea particolarmente fastidiosa per un professionista, che richiede massima cautela, terapie mirate e un periodo di riposo assoluto per evitare pericolose e dolorose ricadute. Il percorso riabilitativo inizierà immediatamente, con lo staff sanitario partenopeo che monitorerà quotidianamente i progressi del ragazzo.

I match saltati: emergenza contro Lecce e Cagliari

L’entità dell’infortunio costringerà inevitabilmente Antonio Conte a rivedere i propri piani tattici. Vergara, infatti, salterà con certezza le imminenti e delicate gare di campionato contro il Lecce e il Cagliari. Il mister dovrà ora attingere alla profondità della propria rosa per sostituire la fantasia e la freschezza atletica del suo giocatore.

Salta anche gli impegni internazionali di marzo

La tegola, tuttavia, non riguarda esclusivamente il club campano. Le tempistiche necessarie per la completa guarigione clinica di circa un mese annullano anche la sua disponibilità per i prossimi e cruciali impegni con la maglia dell’Italia. Gattuso dovrà fare a meno della presenza del gioiellino per i delicatissimi playoff Mondiali in programma in questo mese di marzo.