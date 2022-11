Infortunio Vlahovic, contro l’Inter ci sarà? La decisione di Allegri

Dusan Vlahovic potrebbe rientrare nella lista dei convocati per la sfida di domani contro l’Inter, il serbo sente ancora un po’ di fastidio e probabile possa non essere rischiato

Secondo quanto riportato da Tuttosport, oggi sarà la giornata decisiva. Allegri potrebbe optare per portarlo almeno in panchina e magari farlo entrare per uno spezzone di partita.