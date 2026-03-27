Infortunio Wesley, che tegola per la Roma! Lascia subito il ritiro col Brasile: ecco come sta

Infortunio Wesley, che tegola per la Roma! Lascia subito il ritiro col Brasile: ecco cosa filtra sulle condizioni fisiche dell’esterno

Arrivano notizie poco incoraggianti per la Roma dalla sosta delle nazionali. Wesley, esterno brasiliano dei giallorossi, è stato costretto a fermarsi durante il ritiro del Brasile. Il giocatore ha già lasciato il gruppo verdeoro per un problema muscolare e farà rientro in Italia, dove verrà valutato dallo staff medico romanista.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Il problema emerso dopo la gara con la Francia

Nell’ultima amichevole giocata dal Brasile contro la Francia, Wesley era uscito dal campo al 71’, ma inizialmente non erano emersi dettagli particolari sulle sue condizioni. Ora, invece, la situazione cambia e impone prudenza in vista della ripresa del campionato. Anche in passato il laterale brasiliano aveva accusato fastidi fisici durante gli impegni con la nazionale, ma in una circostanza precedente Gasperini aveva spiegato che non si trattava di una vera lesione muscolare. Stavolta, però, la scelta di farlo tornare subito a Roma rende inevitabile l’attesa per gli esami.

Le condizioni saranno valutate al rientro a Trigoria

Per la Roma si tratta quindi di un nuovo caso da monitorare con attenzione. Il club attende il rientro del giocatore per sottoporlo agli accertamenti del caso e capire se potrà essere disponibile già alla ripresa oppure se sarà necessario uno stop più lungo. Le sue condizioni resta dunque da valutare, con il timore di un fastidio muscolare che potrebbe complicare i piani giallorossi nei prossimi giorni.