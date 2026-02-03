Infortunio Yildiz, piccolo sospiro di sollievo per la Juve: ma Spalletti lo preserva! Ecco come intende gestirlo in vista delle prossime gare

L’atmosfera alla Continassa è cambiata radicalmente nel giro di poche ore, passando dall’apprensione palpabile a una gestione serena e oculata. La gestione di Kenan Yildiz non rappresenta più un caso clinico preoccupante, ma una semplice tabella di marcia da rispettare con prudenza. Dopo i timori emersi durante l’intervallo della sfida del Tardini contro il Parma, dove il numero 10 aveva alzato bandiera bianca, gli esami strumentali hanno spazzato via le nubi più minacciose. Come riferito da La Gazzetta dello Sport, i controlli hanno escluso lesioni muscolari: si tratta solamente di un affaticamento all’adduttore, un intoppo fisiologico che richiede riposo ma non prevede lunghi stop.

Ora la strategia è interamente nelle mani di Luciano Spalletti. Il tecnico toscano, consapevole del calendario infernale che attende la Vecchia Signora a febbraio, ha imposto la linea della massima cautela. La sensazione predominante è che il talento turco non verrà rischiato nel quarto di finale di Coppa Italia di giovedì contro l’Atalanta. L’obiettivo dello staff medico è rimetterlo a lucido per la sfida di campionato contro la Lazio o, scenario più probabile per averlo al 100%, per il Derby d’Italia contro l’Inter previsto per il 14 febbraio. Intanto, il legame tra il fantasista e il club si cementa ulteriormente: Yildiz è pronto a firmare un rinnovo monumentale fino al 2030, blindandosi come pilastro del futuro bianconero.

Senza il suo gioiello, Spalletti studia le alternative per la trasferta di Bergamo. La soluzione “sicura” porta il nome di Fabio Miretti, centrocampista cresciuto nel vivaio che ha già offerto buone risposte subentrando a Parma. Tuttavia, la curiosità dei tifosi è tutta per Jeremie Boga. L’esterno ivoriano, arrivato in prestito dal Nizza proprio per ricoprire il ruolo di “vice-Yildiz”, scalpita per l’esordio. Resta l’incognita della condizione atletica: l’ex Sassuolo non gioca da due mesi e necessita di un rodaggio per poter sprigionare le sue proverbiali doti nell’uno contro uno.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano