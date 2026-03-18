Infortunio Zaccagni: l’esito ufficiale degli esami del capitano della Lazio. Le sue condizioni e i tempi di recupero

Infortunio Zaccagni: le condizioni ufficiali del capitano della Lazio e quanto tempo dovrà rimanere fuori. Tutti i dettagli

Nel pomeriggio odierno, la Lazio ha diramato un aggiornamento medico che preoccupa non poco l’ambiente biancoceleste. Mattia Zaccagni ha dovuto alzare bandiera bianca dopo l’ultimo incontro di campionato disputato contro il Milan. Un match intenso e dispendioso che ha lasciato strascichi pesanti nell’infermeria di Formello.

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I dettagli dell’infortunio e l’incertezza sui tempi di recupero

Gli esami strumentali a cui è stato prontamente sottoposto il giocatore nelle scorse ore hanno evidenziato un problema muscolare di media entità. Nello specifico, si tratta di un trauma che ha colpito la coscia destra. Le condizioni dell’esterno offensivo verranno costantemente monitorate dallo staff medico nel corso dei prossimi giorni per definire con maggiore precisione i tempi di recupero, che al momento risultano incerti. La speranza del club e dei tifosi è, ovviamente, quella di riaverlo a disposizione il prima possibile per affrontare i delicati impegni della stagione.

La nota ufficiale della società biancoceleste

A fare definitiva chiarezza sull’entità del problema fisico è intervenuta direttamente la società capitolina attraverso i propri canali istituzionali. Di seguito vi riportiamo integralmente la nota ufficiale pubblicata dal club in merito alle condizioni del proprio tesserato:

«Nella giornata odierna, a seguito di un consulto tra lo staff medico composto dal Prof. Ivo Pulcini, dal Prof. Fabio Rodia e dal medico sociale dott. Italo Leo, la S.S. Lazio comunica quanto segue. Durante la gara di campionato Lazio-Milan, Mattia Zaccagni ha riportato una lesione muscolare post traumatica di media entità a carico del vasto mediale e vasto intermedio della coscia destra. L’atleta ha già iniziato il protocollo di recupero»

Come cambia l’attacco senza Zaccagni

L’assenza del numero 10 rappresenta una perdita di grandissimo rilievo per le rotazioni della squadra romana. Il giocatore ha già iniziato l’iter riabilitativo previsto dal protocollo medico, ma salterà con ogni probabilità le prossime sfide in calendario. L’attenzione si sposta ora sulle possibili mosse tattiche: resta da capire come lo staff tecnico deciderà di ridisegnare il proprio reparto avanzato per sopperire a questa pesante defezione in una fase così cruciale del campionato.