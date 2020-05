Infortunio Zaniolo, il numero 22 calcia in porta. A luglio è pronto per il rientro. Il papà: «A Trigoria devono frenarlo»

Finalmente è tornato. Nicolò Zaniolo, dopo il lungo infortunio che lo ha tenuto fuori dai campi, è tornato a correre e a calciare, come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

Come confermato dal papà Igor, il giocatore calcia in porta e spesso devono frenarlo. I progressi ci sono, ora tutti lo aspettano in campo. Probabile un suo ritorno nel mese di luglio.