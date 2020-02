Infortunio Zaniolo, la fidanzata: «Vuole essere agli Europei, più forte di prima»

Sara Scarperrotta, fidanzata di Nicolò Zaniolo, ha parlato delle possibilità di recupero del centrocampista in vista degli Europei

INFORTUNIO – «Ero allo stadio, ho visto tutto in diretta. Mi è preso uno spavento enorme, l’ho visto piangere e mi si è stretto il cuore. Ho capito subito che fosse grave e sono corsa in clinica. Poi però, vedendolo, è stato lui a dare forza a me: invece di rattristarsi mi ripeteva “Stai tranquilla”».

EUROPEI – «Questo non lo so, ma penso proprio di sì, piacerebbe a tutti. Lui ci sta mettendo tutta la buona volontà per tornare più forte di prima».