Infortunio Zaniolo: si avvicina il rientro in gruppo del talento della Roma

Il calciatore della Roma, Nicolò Zaniolo, ko contro la Juventus, sta per recuperare dall’infortunio

Nicolò Zaniolo, calciatore della Roma, sta per tornare. Il giocatore, ko per un infortunio crociato a gennaio, nel match di campionato contro la Juventus, sta per rientrare. Come sta Zaniolo? Quando tornerà in campo?

A rispondere a queste domande ci ha pensato Sky Sport. Nicolò Zaniolo ha recuperato dal suo infortunio quasi in maniera completa. Il giocatore sarà in gruppo con la squadra tra due settimane. Oggi è arrivato il via libera.