Infortunio Duvan Zapata: l’attaccante dell’Atalanta ha accusato un problema alla coscia sinistra contro il Real Madrid. Sampdoria a rischio

Pessime notizie per l’Atalanta durante il match contro il Real Madrid, valevole per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. Duvan Zapata è stato costretto al cambio per infortunio.

L’attaccante colombiano ha patito un guaio muscolare alla coscia sinistra e salterà il prossimo impegno di Serie A in casa della Sampdoria.